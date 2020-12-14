Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала розкішний образ в червоному купальнику

Модель стала популярна після перемоги в конкурсі, в якому встигла засвітити своє тіло у всій красі і без зайвих прикрас. Довгі роки дівчина тренувалася, щоб отримати розкішне, підтягнуте і спортивне тіло. А нещодавно Сьюзі навіть заявила, що в 2021 році поїде на спортивні змагання для бодібілдерів.

Тепер дівчина почала готуватися старанніше, шанувальники ж захоплюються завзятістю красуні і показують її пікантні фото.

Цього разу на кадрі видно, як Кортез приміряла червоне бікіні з глибоким декольте і вирізами на талії. Завдяки оригінальному дизайну купальника спортсменка стала виглядати ще більш розкуто.

"Красива; ти Божественна принцеса❤; абсолютно захоплююча Краса 🌹; Два пупка?; це вогняна жінка😍 🔥; який гарний пупок; дивовижна любов❤️🔥❤️; привіт, лялечка, ти красива; це дуже дивовижно; мама Міа, дівчинка, ти така красива; будьте комфортні у своїй пристрасті».

Спортсменка ділиться новими фото щодня, проте останнім часом вже давно не оновлювала профіль у соціальній мережі. У той же час на фан-акаунтах в Instagram публікують досить багато різних фото зі знаменитістю.

Наприклад, фото зі зйомки на футбольному полі чимало вразило шанувальників. Дівчина для нових кадрів вирішила надіти тільки майку і синє білизна під колір, а також доповнила образ яскраво-синіми гетрами. Розпущене волосся і мінімум макіяжу вдало завершили лук зірки.

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