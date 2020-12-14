Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала роскошный образ в алом купальнике

Модель стала популярна после победы в конкурсе, в котором успела засветить свое тело во всей красе и без лишних украшений. Долгие годы девушка тренировалась, чтобы получить роскошное, подтянутое и спортивное тело. А недавно Сьюзи даже заявила, что в 2021 году поедет на спортивные соревнования для бодибилдеров.

Теперь девушка начала готовиться усерднее, поклонники же восхищаются упорством красотки и показывают ее пикантные фото.

В этот раз на кадре видно, как Кортез примерила красное бикини с глубоким декольте и вырезами на талии. Благодаря оригинальному дизайну купальника спортсменка стала выглядеть еще более раскованно.

«Красивая; Ты божественная принцесса❤; Совершенно захватывающая красота 🌹;Два пупка?; это огненная женщина😍🔥; Какой красивый пупок; Удивительная любовь ❤️🔥❤️; Привет, куколка, ты красивая; Это очень изумительно; Мама Миа, девочка, ты такая красивая; Будьте комфортны в своей страсти».

Спортсменка делится новыми фото каждый день, однако в последнее время уже давно не обновляла профиль в социальной сети. В то же время на фан-аккаунтах в Инстаграм публикуют довольно много различных фото со знаменитостью.

К примеру, фото со съемки на футбольном поле немало впечатлило поклонников. Девушка для новых кадров решила надеть только майку и синее белье под цвет, а также дополнила образ ярко-синими гетрами. Распущенные волосы и минимум макияжа удачно завершили лук звезды.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.

Как Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала, как достичь идеального "орешка"