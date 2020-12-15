Національний банк України з 15 грудня випустив в обіг нову монету

Срібна пам'ятна монета "Україна-Білорусь. Духовна спадщина-Ірмологіон" вийшла невеликим тиражем 2,5 тис.примірників, інформує прес-служба НБУ.

Номінал монети 20 грн, діаметрм - 5 см.

На аверсі вгорі розміщено напис "Україна", під яким зображено позолочену сторінку (локальну позолоту) Супрасльського Ірмологіону (1598-1601 роки) – найдавнішого нотолінійного рукопису, джерела літургійної спадщини та музики Київської Церкви, що зберігається у Національній бібліотеці імені Вернадського.

Зліва від сторінки-малий Державний герб, під яким рік карбування - 2020 і номінал.

На реверсі монети в центрі зображені співаючі по нотах хористи-фрагмент ікони "Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського" (1670-1689 роки), яка зберігається в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.

На тильній стороні також розміщені стилізовані написи:" збірка/церковних співів/Ірмологіон " (вгорі) і ноти (під зображенням хористів).

Як повідомлялося, Національний банк України 10 грудня ввів в обіг нові монети номіналом дві і п'ять гривень.

Варто відзначити, що всю нумізматичну та сувенірну продукцію для Національного банку виробляє виключно його структурний підрозділ-Банкнотно-монетний двір НБУ. На кожній такій монеті або медалі є відповідний логотип - Лілія з трьох пелюсток.

Купити нумізматичну продукцію можна через каси Національного банку або банків-дистриб'юторів (АТ "Державний ощадний банк України", ПАТ АБ" Укргазбанк", АТ "АБ" Радабанк", АТ "ТАСкомбанк"), зокрема здійснивши попереднє онлайн замовлення на спеціальному порталі.

А ось замовляючи продукцію на інших майданчиках, потрібно розуміти, що це вироби приватних підприємств, які не мають відношення до Національного банку. НБУ ніяк не впливає на вартість або умови купівлі такої продукції. Тому краще не ризикувати, щоб не витратити гроші на підробку.

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