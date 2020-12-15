Национальный банк Украины с 15 декабря выпустил в оборот новую монету

Серебряная памятная монета "Украина-Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион" вышла небольшим тиражом 2,5 тыс. экземпляров, информирует пресс-служба НБУ.

Номинал монеты 20 грн, диаметр– 5 см.

На аверсе вверху размещена надпись "Украина", под которой изображена позолоченная страница (локальная позолота) Супрасльского Ирмологиона (1598-1601 года) – древнейшей нотолинейной рукописи, источника литургического наследия и музыки Киевской Церкви, которая хранится в Национальной библиотеке имени Вернадского.

На реверсе монеты в центре изображены поющие по нотам хористы – фрагмент иконы "Воздвижения Честного Креста с семьей Яна Собеского" (1670-1689 года), которая хранится в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого.

На тыльной стороне также размещены стилизованные надписи: "Сборник/церковных песнопений/Ирмологион" (вверху) и ноты (под изображением хористов).

Как сообщалось, Национальный банк Украины 10 декабря ввел в обращение новые монеты номиналом две и пять гривен.

Стоит отметить, что всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение - Банкнотно-монетный двор НБУ. На каждой такой монете или медали есть соответствующий логотип - лилия из трех лепестков. Этот эелемент является важным для опреления подлинности монеты, поскольку в последнее время участились попытки продать украинцам различные фальшивки.

Купить нумизматическую продукцию можно через кассы НБУ или банков-дистрибьюторов (АО "Государственный сберегательный банк Украины", ПАО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "Радабанк", АО" ТАСкомбанк ")

А вот заказывая продукцию на других площадках, нужно понимать, что это изделия частных предприятий, которые не имеют отношения к Национальному банку. НБУ никак не влияет на стоимость или условия покупки такой продукции. Поэтому лучше не рисковать, чтобы не потратить деньги на подделку.

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