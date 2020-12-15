Колишній чоловік Дмитро Коляденко розлютив співачку Ірину Білик витівкою під час подорожі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в "Instagram" незвичайне відео, в якому показала стосунки з екс-коханим. Діма Коляденко опинився в лісопосадці, вбраний в червоний светр, жилетку, чорні мішкуваті штани, шапку і черевики, незважаючи на похмуру погоду, він доповнив образ сонцезахисними окулярами.

На відео шоумен спочатку бродить серед дерев і кричить в мегафон, намагаючись знайти Білик. Дмитро похвалився своїми успіхами на всю округу:

"Ір, ти де? Я вже впорався по своїй нужді. Іро, ти тут?",- виголосив він в мегафон, тримаючи при цьому яскраво-червоний пакет в руках.

Через кілька секунд Коляденко знайшов свою подругу на передньому сидінні автомобіля, припаркованого біля узбіччя. Ірина зображена в жовтому костюмі, чорній куртці, коричневій хутряній шапці-вушанці і смугастих рукавицях. Незадоволена співачка сердито відчитала колишнього чоловіка за гучну поведінку.

"І чого ти волаєш?",- обурилася вона в сторіз.

Раніше Ірина Білик зізналася, що ледь не повторила долю російської колеги Жанни Фріске, яка померла після боротьби з раком. За словами співачки, перед народженням другої дитини лікарі поставили їй тривожний діагноз:

"Коли мені зробили операцію, повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я ще потрібна своєму народу і не буду ризикувати".

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