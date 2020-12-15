Бывший муж Дмитрий Коляденко взбесил певицу Ирину Билык выходкой во время путешествия

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в "Инстаграм" необычное видео, в котором показала отношения с экс-возлюбленным. Дима Коляденко оказался в лесопосадке, наряженный в красный свитер, жилетку, черные мешковатые штаны, шапку и ботинки, несмотря на пасмурную погоду, он дополнил образ солнцезащитными очками.

На видео шоумен сначала бродит среди деревьев и кричит в мегафон, пытаясь найти Билык. Дмитрий похвастался своими успехами на всю округу:

"Ир, ты где? Я уже справился по своей нужде. Ир, ты тут?", - произнес он в мегафон, держа при этом ярко-красный пакет в руках.

Спустя несколько секунд Коляденко нашел свою подругу на переднем сиденье автомобиля, припаркованного у обочины. Ирина Запечатленав желтом костюме, черной куртке, коричневой меховой шапке-ушанке и полосатых варежках. Недовольная певица сердито отчитала бывшего мужа за шумное поведение.

"И чего ты орешь?", - возмутилась она в сториз.

Ранее Ирина Билык призналась, что едва не повторила судьбу российской коллеги Жанны Фриске, которая умерла после борьбы с раком. По словам певицы, перед рождением второго ребенка врачи поставили ей тревожный диагноз:

"Когда мне сделали операцию, сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я еще нужна своему народу и не буду рисковать".

Напомним, Гросу показала Билык после очередного "омоложения", певицу не узнать: "Ирочка, разве можно так...?"

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.