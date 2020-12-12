Певица Алина Гросу поразила снимком со своей "крестной мамой" Ириной Билык

Фотографию она опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Алина Гросу, видимо, "подкараулила" свою крестную в гримерке перед выступлением и сделала с ней совместный снимок.

"Любимая Ирина Билык. Какую песню Ирочки вы любите больше всего?)) я каждую авторскую её песню, потому что они великолепные", - подписала молодая певица снимок в Instagram.

На фотографии можно увидеть "переделанную" Ирину Билык с подтянутым лицом и носом.

Поклонники в комментариях стали перечислять свои любимые песни Ирины Билык, попутно восхищаясь внешним видом звезд.

"Так она ваша крестная, разве можно говорить просто Ирочка?)", "Для всех нас просто нет. Тоже шикарная!", "Песни люблю,сам образ Ирины Билык не очень...Понимаю что на все есть свои причины,но образ как личности из медиа не вызывает восторга...Возможно если покопать глубже,биографию и т.д,я бы восхищалась,но не вызывает даже интереса...", "Любовь яд...", "Ее не узнать", "Две красотки", "Я умею любить", "Не такая как все! Сколько лет прошло, а песня до сих пор в голове", "Люблю Иру ещё с детства, были все ее альбомы у меня)) каждая песня это шедевр, лю", Алина, вчера ностальгировал неоднократно если ты хочеш чтобы я была с тобой. Помнишь", - написали они под фотографией.

Ранее мы рассказывали, что певица Алина Гросу заразилась китайским вирусом.

Как признавалась молодая звезда, у нее была легкая форма заболевания, а вирус она подцепила с другими членами своей семьи.

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