Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала живіт після підозр у вагітності

26-річна дівчина поділилася новими фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Молода дружина співака останнім часом стала носити досить просторі наряди, чим викликала підозри у вагітності. Після кількох постів у вільному одязі дівчину в Мережі почали питати, чи не знаходиться вона в положенні. А хтось, не чекаючи відповіді, став вітати Віктора Павлика і його дружину з майбутнім поповненням.

Коментувати ситуацію Репяхова не стала, проте показала нові кадри.

Дружина Віктора Павлика вирішила похвалитися новою піжамою. Красуючись перед фоловерами. Вона підняла домашній одяг і показала живіт.

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Також на іншому кадрі вона погладжує живіт.

«Я не можу бути байдужою до цього якості. Не знаю, як вам його передати ... Не знаю, що може бути приємніше», - каже дівчина.

Зазначимо, раніше Катерина Репяхова у себе в Instagram розповіла, що вони з Віктором хочуть мінімум двох дітей — хлопчика і дівчинку.

Також дівчина зізналася, що з самого дитинства була впевнена, що свого сина назве ім'ям Михайло. За її словами, Віктор Павлік не проти такого варіанту.

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