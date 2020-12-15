Дружина 54-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала живіт після підозр у вагітності
26-річна дівчина поділилася новими фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Молода дружина співака останнім часом стала носити досить просторі наряди, чим викликала підозри у вагітності. Після кількох постів у вільному одязі дівчину в Мережі почали питати, чи не знаходиться вона в положенні. А хтось, не чекаючи відповіді, став вітати Віктора Павлика і його дружину з майбутнім поповненням.
Коментувати ситуацію Репяхова не стала, проте показала нові кадри.
Дружина Віктора Павлика вирішила похвалитися новою піжамою. Красуючись перед фоловерами. Вона підняла домашній одяг і показала живіт.
Схудла Ані Лорак у "золоті" потрусила своїм соромом, засвітивши найпікантніші місця: "Відпад!"
Лободу зі скандалом вигнали з концерту в Росії, кадри просочилися в мережу: "Ми відмовили їй через..."
Життя зірки культових фільмів обірвалося за таємничих обставин: "Тіло знайшли в..."
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
Також на іншому кадрі вона погладжує живіт.
«Я не можу бути байдужою до цього якості. Не знаю, як вам його передати ... Не знаю, що може бути приємніше», - каже дівчина.
Зазначимо, раніше Катерина Репяхова у себе в Instagram розповіла, що вони з Віктором хочуть мінімум двох дітей — хлопчика і дівчинку.
Також дівчина зізналася, що з самого дитинства була впевнена, що свого сина назве ім'ям Михайло. За її словами, Віктор Павлік не проти такого варіанту.
Нагадаємо, молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: «забороняє...».
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика розкрила, як 54-річний чоловік розважається без неї: «спочатку банька, потім...».
Також Politeka писала, що великі проблеми у Павлика і його молодої дружини, дівчина прямо в ліжку записала відеозвернення: "ми втратили...".