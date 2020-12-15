Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала живот после подозрений в беременности

26-летняя девушка поделилась новыми фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Молодая жена певца в последнее время стала носить довольно просторные наряды, чем вызвала подозрения в беременности. После нескольких постов в свободных одеждах девушку в Сети начали спрашивать, не находится ли она в положении. А кто-то, не дожидаясь ответа, стал поздравлять Виктора Павлика и его жену с будущим пополнением.

Комментировать ситуацию Репяхова не стала, однако показала новые кадры.

Жена Виктора Павлика решила похвастаться новой пижамой. Красуясь перед фолловерами. Она приподняла домашнюю одежду и показала живот.

Также на другом кадре она поглаживает живот.

«Я не могу быть равнодушна к этому качеству. Не знаю, как вам его передать… Не знаю, что может быть приятнее», - говорит девушка.

Отметим, ранее Екатерина Репяхова у себя в Инстаграм рассказала, что они с Виктором хотят минимум двоих детей — мальчика и девочку.

Также девушка призналась, что с самого детства была уверена, что своего сына назовет именем Михаил. По ее словам, Виктор Павлик не против такого варианта.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика раскрыла, как 54-летний муж развлекается без нее: «Сначала банька, потом…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".