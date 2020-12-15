Один з відомих українських банків визнали неплатоспроможним

Про це інформує прес-служба Національного банку.

Так, державний регулятор відніс АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня.

"Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ "МІСТО Банк" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімально встановленого рівня. Рішення прийнято з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку. Проблеми в банку з капіталом сталися через втрату одного з основних активів-підприємства з переробки сої в Херсонській області. Балансова вартість об'єкта нерухомості становила понад 271 млн гривень (майже 17% від усіх активів банку)", - сказано в повідомленні Нацбанку, яке опубліковано на офіційному порталі регулятора.

У НБУ також додали, що діяльність "Місто Банк" не відповідала вимогам банківського законодавства та нормативно-правовим актам регулятора.

У держрегуляторі також попередили, що 78% вкладників банку (майже 2300 осіб), визнаного неплатоспроможним, отримають свої вклади в повному обсязі.

У прес-службі Нацбанку додали, що можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада становила 307,8 млн гривень (60% від загальної суми вкладів).

Згідно із законодавством, клієнти подібних банків можуть розраховувати на повернення грошей у повному обсязі, якщо розмір вкладу не перевищує 200 тисяч гривень (нормативи Фонду гарантування вкладів фізосіб).

Не отримають гроші ті, якщо вклад більше виплачуваного Фондом відшкодування або, якщо вклад не підпадає під гарантії. Вони автоматично стають кредиторами і повинні заявити свої вимоги на повернення коштів.

Виплати кредиторам не гарантовані державою і можуть проводитися за рахунок коштів від продажу активів банку, а сума надходжень від продажу залежить від якості цих активів.

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