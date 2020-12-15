Один из известных украинских банков признали неплатежеспособным

Об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Так, государственный регулятор отнес АО "Місто Банк" к категории неплатежеспособных из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимально установленного уровня.

"Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимально установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн гривен (почти 17% от всех активов банка)", - сказано в сообщении Нацбанка, которое опубликовано на официальном портале регулятора.

В НБУ также добавили, что деятельность "Місто Банк" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам регулятора.

В госрегуляторе также предупредили, что 78% вкладчиков банка (почти 2300 человек), признанного неплатежеспособным, получат свои вклады в полном объеме.

В пресс-службе Нацбанка добавили, что возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября составляла 307,8 млн гривен (60% от общей суммы вкладов).

Согласно законодательству, клиенты подобных банков могут рассчитывать на возврат денег в полном объеме, если размер вклада не превышает 200 тысяч гривен (нормативы Фонда гарантирования вкладов физлиц).

Не получат деньги те, если вклад больше выплачиваемого Фондом возмещения или, если вклад не подпадает под гарантии. Они автоматически становятся кредиторами и должны заявить свои требования на возврат средств.

Выплаты кредиторам не гарантированы государством и могут производиться за счет средств от продажи активов банка, а сумма поступлений от продажи зависит от качества этих активов.

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