Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд показала ідеальні форми в одних трусиках

Зірка показала шикарні форми у всій красі в різних позах, пише Politeka.net. Втім, красуня намагається щодня балувати своїх шанувальників подібними знімками.

Саме завдяки пишним формам знаменитість завоювала величезну популярність в мережі.

Цього разу зірка показала досконалі форми, представивши в одних маленьких трусиках. Завдяки розмірам білизни відкрилися види на пружні сідниці.

Тонкі лямки трусиків натягнулися на розкішному тілі, впиваючись в нього. Також на зірці виблискував красивий чокер.

Пишні оголені груди модель прикрила рукою. Вона, ніби насолоджуючись собою, красиво вигиналася і відкривала губи. Зірка обпікала видом, як гарячий шоколад.

При цьому частина тіла була захована за смугастою шторкою. Модель розпустила волосся, яке лягло красивою хвилею на плече.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, так як в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд сиділа в леопардовій білизні і поясі для панчіх. Красуня доповнила образ туфлями і прозорими панчохами, а волосся залишила розпущеним. Дівчина сиділа на стільці, на спинці якого можна побачити знятий плащ. Кадр вийшов дуже цікавим і спокусливим.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд розмістила в своєму Instagram. На знімку брюнетка постала в бікіні, ліфчик якого був дуже малий і ледь приховував принади. Маленькі клаптики тканини натягнулися на великих розмірах, намазаних лосьйоном. Бюст сяяв на сонці і притягував погляд.

Зірка трохи вигнулася, виставивши назад апетитну п'яту точку в плавочках на зав'язках.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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