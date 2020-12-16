Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала идеальные формы в одних трусиках

Звезда показала шикарные формы во всей красе в разных позах, пишет Politeka.net. Впрочем, красотка старается ежедневно баловать своих поклонников подобными снимками.

Именно благодаря пышным формам знаменитость завоевала огромную популярность в сети.

В этот раз звезда показала совершенные формы, представ в одних маленьких трусиках. Благодаря размерам белья приоткрылись виды на упругие ягодицы.

Тонкие лямки трусиков натянулись на роскошном теле, впиваясь в него. Также на звезде сверкал красивый чокер.

Пышную обнаженную грудь модель прикрыла рукой. Она, будто наслаждаясь собой, красиво выгибалась и приоткрывала губы. Звезда обжигала видом, как горячий шоколад.

При этом часть тела была спрятана за полосатой шторкой. Модель распустила волосы, которые легли красивой волной на плечо.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, так как в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд сидела в леопардовом белье и поясе для чулков. Красотка дополнила образ туфлями и прозрачными чулками, а волосы оставила распущенными. Девушка сидела на стуле, на спинке которого можно увидеть снятый плащ. Кадр получился очень интересным и соблазнительным.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд разместила в своем Инстаграм. На снимке брюнетка предстала в бикини, лифчик которого был очень мал и едва скрывал прелести. Маленькие лоскутки ткани натянулись на больших объемах, намазанных лосьоном. Бюст сиял на солнце и притягивал взгляд.

Звезда немного выгнулась, выставив назад аппетитную пятую точку в плавочках на завязках.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"