Лікар Іван Венжинович, який рятував хворих коронавірусом, захворів сам і помер від ускладнень

Тепер сім'я доктора, який став символом боротьби з COVID-19, не в силах довести, що заразився він на роботі, а значить, не може і розраховувати на страхові виплати.

Про цинічний і трагічний випадок з життя лікаря розповіла телеведуча "1+1" Алла Мазур на своїй сторінці в Facebook.

Всі пацієнти, яких Іван Венжинович лікував від COVID-19, одужали. Але хвороба стала фатальною для самого лікаря. Поруч з ним була дружина-медик, яка також боролася з хворобою і перемогла її.

У Івана ж хвороба розвивалася настільки блискавично, що він помер через чотири дні. Всі симптоми хвороби, включаючи пневмонію і тромб, свідчили про те, що саме коронавірус забрав життя лікаря. Але позитивного тесту, який міг би офіційно підтвердити хворобу, не було.

"Ситуація, яка вразила мене своїм цинізмом. Відданий справі лікар. Який дні і ночі проводив на роботі, рятуючи хворих у найбільш інфікованій — червоній зоні. Заразився сам. І буквально згорів - за 4 дні. Від тих же симптомів. Але тепер ціла комісія з'ясовує: COVID це був?!", - обурюється Мазур.

Сім'ям загиблих від коронавірусу лікарів, якщо захворіли на робочому місці, виплачують 1 млн 576 тис.гривень. Якщо померлі медики заразилися не на роботі-210 тис.гривень. Жодну з цих виплат сім'я самовідданого лікаря не отримала.

Українці також обурені через цю ситуацію і висловлюють в мережі слова підтримки сім'ї лікаря, а також критикують чиновників:

"Співчуваю всією душею! ❤ ", "Співчуваю родині ангела в білому халаті", " боляче і прикро дивитися. Горе, велике горе","Шкода, що наша держава, не цінує лікарів, які зараз допомагають боротися з хворобою".

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.