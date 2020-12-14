Лікар пояснила, з чим пов'язане зниження статистики в Україні

Кількість заражених COVID-19 в Україні зменшується. Статистика знову йде на спад, тільки за 14 грудня було виявлено 6 451 хворих вірусом. Ще тиждень тому ця цифра була в два рази більше.

Як пояснює лікар-фізіопульмонолог Київської міської клінічної лікарні №5 Ганна Анікєєва в коментарі для ТСН причиною цього може бути зменшення проведення ПЛР-тестів і більш якісний клінічний відбір пацієнтів.

Вона уточнила, що тривале очікування результату тесту в державних лабораторіях за направленням лікаря не задовольняє багатьох людей з підозрою на коронавірус, тому вони звертаються в приватні лабораторії. А такі лабораторії не звітують.

Вона додала, що діти часто переносять коронавірусну хворобу в легкій формі, тому їх теж не тестують. Тобто батьки іноді навіть не підозрюють, що їхні діти перехворіли коронавірусом. А розуміють це тільки тоді, коли згодом починають хворіти самі.

На думку лікаря, найближчим часом спостерігатиметься сплеск захворюваності, адже скупчення людей на новорічні свята ніхто не відміняв.

"Я більш ніж впевнена, що найближчим часом буде сплеск захворювання коронавірусом. Я спостерігаю переповнені фудкорти в столичних ТРЦ-там же скупчення людей, все без масок, не дотримуються дистанції. Напередодні новорічних свят супермаркети і ТРЦ переповнені. Тому, я думаю, люди почнуть хворіти сильніше", - підсумувала лікар.

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