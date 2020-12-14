Врач объяснила, с чем связано снижение статистики в Украине

Количество зараженных COVID-19 в Украине уменьшается. Статистика вновь идет на спад, только за 14 декабря было обнаружено 6 451 больных вирусом. Еще неделю назад эта цифра была в два раза больше.

Как поясняет врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева в комментарии для ТСН причиной этого может быть уменьшение проведения ПЦР-тестов и более качественный клинический отбор пациентов.

Она уточнила, что длительное ожидание результата теста в государственных лабораториях по направлению врача не удовлетворяет многих людей с подозрением на коронавирус, поэтому они обращаются в частные лаборатории. А такие лаборатории не отчитываются.

Она добавила, что дети часто переносят коронавирусную болезнь в легкой форме, потому их тоже не тестируют. То есть родители иногда даже не подозревают, что их дети переболели коронавирусом. А понимают это только тогда, когда впоследствии начинают болеть сами.

По мнению врача, в ближайшее время будет наблюдаться всплеск заболеваемости, ведь скопление людей на новогодние праздники никто не отменял.

"Я более чем уверена, что в ближайшее время будет всплеск заболевания коронавирусом. Я наблюдаю переполненные фудкорты в столичных ТРЦ - там же скопление людей, все без масок, не соблюдают дистанцию. Накануне новогодних праздников супермаркеты и ТРЦ переполнены. Поэтому, я думаю, люди начнут болеть сильнее", - подытожила врач.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.