Врач Иван Венжинович, спасавший больных коронавирусом, заболел сам и скончался от осложнений

Теперь семья доктора, который стал символом борьбы с COVID-19, не в силах доказать, что заразился он на работе, а значит, не может и рассчитывать на страховые выплаты.

О циничном и трагическом случае из жизни врача рассказала телеведущая "1+1" Алла Мазур на своей странице в Facebook.

Все пациенты, которых Иван Венжинович лечил от COVID-19, выздоровели. Но болезнь стала роковой для самого врача. Рядом с ним была жена-медик, которая также боролась с болезню и победила ее.

У Ивана же болезнь развивалась настолько молниеносно, что он умер через четыре дня. Все симптомы болезни, включая пневмонию и тромб, свидетельствовали о том, что именно коронавирус унес жизнь врача. Но положительного теста, который мог бы официально подтвердить болезнь, не было.

"Ситуация, которая поразила меня своим цинизмом. Преданный делу врач. Который дни и ночи проводил на работе, спасая больных COVID в наиболее инфицированной — красной зоне. Заразился сам. И буквально сгорел — за 4 дня. От тех же симптомов. Но теперь целая комиссия выясняет: COVID ли это был?!", - возмущается Мазур.

Семьям погибших от коронавируса врачей, если заболели на рабочем месте, выплачивают 1 млн 576 тыс. гривен. Если умершие медики заразились не на работе — 210 тыс. гривен. Ни одну из этих выплат семья самоотверженного врача не получила.

Украинцы также возмущены из-за этой ситуации и выражают в сети слова поддержки семье врача, а также критикуют чиновников:

"Сочувствую всей душой! ❤", "Сочувствую семье ангела в белом халате", "Больно и обидно смотреть. Горе, великое горе", "Жаль, что наше государство, не ценит врачей, которые сейчас помогают бороться с болезнью".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.