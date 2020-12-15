Клієнти не розуміють, на яких підставах Monobank відмовляє українцям у подальшій співпраці

Відповідна скарга під назвою "Блокують карти без відома" з'явилася на порталі Мінфін.

За його словами, він користувався карткою Монобанку один рік, а потім отримав повідомлення про припинення обслуговування у цьому банку.

"На жаль, ми не можемо продовжити ваше подальше обслуговування в нашому банку. На основі накопиченої інформації з різних джерел банк прийняв рішення про закриття Вашого карткового рахунку і відмову в подальшому обслуговуванні", - процитував клієнт повідомлення банку та зазначив, що Монобанк відмовляється називати йому причини припинення обслуговування.

Чоловік також зазначив, що Monobank не повертає йому кошти, які залишилися на рахунку.

"Причини не пояснюють! Гроші не повертають, це повезло що на рахунку 97 грн залишалося. Просто жах, не рекомендую користуватися послугами шахраїв", - підсумував він у своєму відгуку.

Співробітник Монобанку зазначив, що банк може не пояснювати клієнтові причини припинення обслуговування.

"На основі накопиченої інформації з різних джерел банк прийняв рішення про закриття вашого карткового рахунку та відмову в подальшому обслуговуванні. Банк може відмовити клієнту у випуску картки, а також в наданні / відновленні кредитного ліміту на свій розсуд і без вказівки причин відповідно до пункту договору 6.3.1. Кошти, які знаходяться на картці, можуть бути переведені в операційний час. Від вас ми чекаємо заяви на переказ коштів", - йдеться у відповіді представника Monobank.

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