Поповнення карти Monobank обернулося блокуванням грошей

Про це поскаржився незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

За його словами, гроші переводилися з німецької карти на рахунок в Monobank.

Однак, транзакція на 10 тисяч гривень не була завершена, оскільки Monobank відразу ж заблокував гроші.

"Переводив з карти друга собі на карту 10к гривень, кошти відразу були заблоковані. І прийшов лист про моніторинг. Просять надати купу документів, фотографій та іншого через 10 тисяч. Ви серйозно? Такого я ще не бачив...", - дивується чоловік.

Більш того в Monobank йому конкретно не можуть назвати терміни перевірки документів, після якої гроші будуть розблоковані.

"Це просто жахливе ставлення до своїх клієнтів. Раджу всім подумати перед тим, як поповнювати карту у них карту. Якщо так, то максимум на 50-100 гривень, щоб не відправляти пачку документів...", - емоційно резюмував він.

Представник Monobank виправдався і заявив, що всі українські банки за новими вимогами НБУ зобов'язані перевіряти платежі.

"Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють абсолютно всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам. Написали вам в особисті повідомлення, для уточнення інформації щодо перевірки ваших надходжень", - йдеться у відповіді представника банку.

У коментарях інші користувачі припустили, що на карті була відключена функція 3D Secure, через що платіж вважається непідтвердженим, тому банк міг його заблокувати.

"Вони не перевіряють нічого, а просто користуються чужими грошима! Поки людина яка перевела гроші сидить і чекає без грошей! Ганьба такому банку.. Саме так, робили поповнення карти через це меню, вводили CVV код і після надходження банк відразу їх віджав. Поповнювали через чужу карту, тому що у людини немає рахунку в монобанку, і швидше за все не буде ніколи вже після такого", - додав клієнт в коментарях під своєю скаргою.

Нагадавши, Платежі в ПриватБанку не проходять, українці у нестямі від люті

Як повідомляла Politeka, З рахунків українців у Приватбанку крадуть тисячі гривень, без коду і смс