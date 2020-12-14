Пополнение карты Monobank обернулось блокировкой денег

Об этом пожаловался недовольный клиент на портале Минфин.

По его словам, деньги переводились с немецкой карты на счет в Monobank.

Однако, транзакция на 10 тысяч гривен не была завершена, поскольку Monobank сразу же заблокировал деньги.

"Переводил с карты друга себе на карту 10к гривен, средства сразу были заблокированы. И пришло письмо про мониторинг. Просят предоставить кучу документов, фотографий и прочего из-за 10 тысяч. Вы серьезно? Такого я еще не видел…", - недоумевает мужчина.

Более того в Monobank ему конкретно не могут назвать сроки проверки документов, после которой деньги будут разблокированы.

"Это просто ужасное отношение к своим клиентам. Советую всем подумать перед тем, как пополнять карту у них карту. Если да, то максимум на 50-100 гривен, чтобы не отправлять пачку документов…", - эмоционально резюмировал он.

Представитель Monobank оправдался и заявил, что все украинские банки по новым требованиям НБУ обязаны проверять платежи.

"Поверьте, мы сами не любим бюрократию, при этом по требованию НБУ банки проверяют абсолютно все платежи, которые зачисляются на счета клиентам. Написали вам в личные сообщения, для уточнения информации по проверке ваших поступлений", - говорится в ответе представителя банка.

В комментариях другие пользователи предположили, что на карте была отключена функция 3D Secure, из-за чего платеж считается неподтвержденным, поэтому банк мог его заблокировать.

"Они не проверяют ничего, а просто пользуются чужими деньгами! Пока человек который перевел деньги сидит и ждет без денег! Ганьба такому банку.. Именно так, делали пополнение карты через это меню, вводили CVV код и после поступления банк сразу их отжал. Пополняли через чужую карту, т.к. у человека нету счета в монобанке, и скорее всего не будет никогда уже после такого", - добавил клиент в комментариях под своей жалобой.

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