Клиенты не понимают, на каких основаниях Monobank отказывает украинцам в дальнейшем сотрудничестве

Соответствующая жалоба под названием "Блокируют карты без ведома" появилась на портале Минфин.

По его словам, он пользовался картой Монобанка один год, а потом получил уведомление о прекращении обслуживания в этом банке.

"К сожалению, мы не можем продолжить ваше дальнейшее обслуживание в нашем банке. На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании", - процитировал клиент уведомления банка и отметил, что Монобанк отказывается называть ему причины прекращения обслуживания.

Мужчина также отметил, что Monobank не возвращает ему средства, которые остались на счету.

"Причины не объясняют! Деньги не возвращают, это повезло что на счету 97 грн оставалось. Просто ужас, не рекомендую пользоваться услугами мошенников", - подытожил он в своем отзыве.

Сотрудник Монобанка отметил, что банк может не объяснять клиенту причины прекращения обслуживания.

"На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании. Банк может отказать клиенту в выпуске карты, а также в предоставлении/восстановлении кредитного лимита по своему усмотрению и без указания причин в соответствии с пунктом договора 6.3.1. средства, которые находятся на карте, могут быть переведены в операционное время. От вас мы ждем заявления на перевод средств", - говорится в ответе представителя Monobank.

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