Витрати на депутатів Верховної Ради збільшать у 2021 році
Про це повідомляє "Обозреватель".
Так, кожен народний депутат, крім зарплати і грошей на помічників, отримує компенсації практично на все: на оренду житла, на транспорт, навіть на телефон.
На кожного депутата у 2021 році виділять:
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на проїзд 90 000 грн;Популярні новини зараз
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на канцтовари 1 500 грн
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на телефон 4 890 грн
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відрядження для помічників 8 000 грн;
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на утримання приміщень 2 000 грн;
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на оренду житла 237 250 грн.
Українці в мережі були вкрай обурені такими цифрами.
"Коли вже понажираються"," кінець епохи бідності настав"," добре влаштувалися, але час летить швидкоплинно, а результат не на їх користь", " і далі ми підвищуємо оклади і набиваємо кишені. І плювати ми хотіли на якісь борги МВФ, дірки в бюджеті і на людей. Головне поки у корита побільше нагребти, а з людей побільше здерти це ваша основна реформа і брехлива балаканина", "ситий голодного не розуміє", - писали незадоволені українці в мережі.
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