Расходы на депутатов Верховной Рады увеличат в 2021 году

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, каждый народный депутат, помимо зарплаты и денег на помощников, получает компенсации практически на все: на аренду жилья, на транспорт, даже на телефон.



На каждого депутата в 2021 году выделят:

Украинцы в сети были крайне возмущены такими цифрами.

"Когда уже понажираются", "Конец эпохи бедности настал", "Хорошо устроились, но время летит быстротечно, а результат не в их пользу", "И дальше мы повышаем оклады и набиваем карманы. И плевать мы хотели на какие-то долги МВФ, дыры в бюджете и на людей. Главное пока у корыта побольше нагрести, а из людей побольше содрать это ваша основная реформа и лживая болтовня", "Сытый голодного не понимает", - писали недовольные украинцы в сети.

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