Расходы на депутатов Верховной Рады увеличат в 2021 году
Об этом сообщает "Обозреватель".
Так, каждый народный депутат, помимо зарплаты и денег на помощников, получает компенсации практически на все: на аренду жилья, на транспорт, даже на телефон.
На каждого депутата в 2021 году выделят:
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на проезд 90 000 грн;Популярные статьи сейчас
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на канцтовары 1 500 грн
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на телефон 4 890 грн
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командировки для помощников 8 000 грн;
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на содержание помещений 2 000 грн;
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на аренду жилья 237 250 грн.
Украинцы в сети были крайне возмущены такими цифрами.
"Когда уже понажираются", "Конец эпохи бедности настал", "Хорошо устроились, но время летит быстротечно, а результат не в их пользу", "И дальше мы повышаем оклады и набиваем карманы. И плевать мы хотели на какие-то долги МВФ, дыры в бюджете и на людей. Главное пока у корыта побольше нагрести, а из людей побольше содрать это ваша основная реформа и лживая болтовня", "Сытый голодного не понимает", - писали недовольные украинцы в сети.
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