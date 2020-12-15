Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, посвітила бюстом на вулиці

Українська зірка прославилася в мережі, завдяки своїй дивовижній фігурі, пише Politeka.net. Мало того, що модель зробила кілька пластичних операцій, так вона ще й користується фотошопом, в чому її звинувачували користувачі мережі.

Однак модель не звертає уваги на хейтерів і продовжує розміщувати відверті фото.

Цього разу спокусниця повністю роздяглася і блиснула оголеними частинами тіла. Модель позувала на балконі, виставивши всю красу в бік вулиці.

При цьому модель трохи прикрилася білосніжною ковдрою.

"Morning Vibes порадьте ваші улюблені ресторани у Львові 🙈де смачненько можна поїсти 😅", - написала українська Кардашьян.

Всього за чотири хвилини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Татуювання на хребті просто 🔥, цікаво сильно боляче там бити?) ", "дуже се**уально🔥 🔥"," красуня🔥"," філігранно", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Омович повністю оголилася, приховавши свій бюст рукою. Однак все одно було видно, наскільки великий у неї розмір принад, а саме - шостий.

Крім того, не можна не звернути уваги на тонку талію і пружний животик.

Примітно, що Омович була без макіяжу і показувала в камеру середній палець з червоним манікюром.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала лише в одній червоній білизні з мережив і позуючи прямо в білосніжному ліжку.

Користувачі мережі написали в бік шикарної красуні багато приємного.

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