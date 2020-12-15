Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько в серіалі "Свати", вразила виглядом у звичайному житті

Як повідомляє Politeka.net, новий знімок з'явився на фан-сторінці в соціальній мережі "Instagram"

"Віддай світу найкраще, що є в тобі – і до тебе повернеться найкраще, що є в світі», - підписано фото.

Тетяна Кравченко відображена в іній футболці і з легким макіяжем, вона трохи підвела очі і нафарбувала губи яскравою помадою.

"Обожнюю", "Найкраща", "яка ж ви класнюча", - пишуть в коментарях.

У той же час інші звернули увагу, що зачіска артистки виглядає злегка неохайно і стали давати різні поради з цього приводу.

"Зробіть каре на прямий проділ», «Танюш відмовтеся від чубчика її дуже важко тримати в порядку. У вас чудовий лоб не бійтеся його позначити. Я сама так зробила. І не шкодую", - пишуть в коментарях.

Раніше в соцмережі з'явилося фото зі зйомок нового сезону улюбленого багатьма серіалу "Свати". На знімку радісна Тетяна Кравченко, виконуюча роль Валентини Петрівни Будько, зображена з колегами по знімальному майданчику. Вона одяглася в легку фіолетову курточку, а в руки взяла листи з роздрукованим текстом.

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