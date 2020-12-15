Как на самом деле выглядит артистка

Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале "Сваты", впечатлила видом в обычной жизни

Как сообщает Politeka.net, новый снимок появился на фан-странице в социальной сети "Инстаграм"

«Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире», - подписано фото.

Татьяна Кравченко запечатлена в иней футболке и с легким макияжем, она немного подвела глаза и накрасила губы яркой помадой.

«Обожаю», «Самая лучшая», «Какая же вы класнючая», - пишут в комментариях.

В то же время другие обратили внимание, что прическа артистки выглядит слегка неопрятно и стали давать разные советы по этому поводу.

«Сделайте каре на прямой пробор», «Танюш откажитесь от челки ее очень трудно держать в порядке. У вас великолепный лоб не бойтесь его обозначить. Я сама так сделала. И не жалею», - пишут в комментариях.

Ранее в соцсети появилось фото со съемок нового сезона любимого многими сериала "Сваты". На снимке радостная Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валентины Петровны Будько, изображена с коллегами по съемочной площадке. Она оделась в легкую фиолетовую курточку, а в руки взяла листы с распечатанным текстом.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем