Українські лікарні зіткнулися з катастрофічною нестачею персоналу та медичних засобів



Як передає Politeka.net, про ситуацію, що склалася, розповіли в сюжеті "ICTV" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Так, в місті Славута, Хмельницької області склалася зовсім критична ситуація: в місцеве відділення, де роблять гемодіаліз пацієнтам з проблемами з нирками, почали доставляти хворих "китайським" вірусом.

У підсумку відділення переповнені, а людей з нирковою недостатністю відправляють в інші райони, а всіма пацієнтами в лікарні опікується один єдиний завідувач відділенням.

Більш того, у відділенні катастрофічно не вистачає бахіл, кисневих концентраторів, халатів і навіть каталок.

Раніше ми повідомляли, що українські лікарі почали флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.Медики з усіх куточків країни публікують відеозвернення, в яких розповідають про свої зарплати та умови роботи.

У разі відмови лікарі загрожують влаштувати національний страйк.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.