Українські лікарні зіткнулися з катастрофічною нестачею персоналу та медичних засобів
Як передає Politeka.net, про ситуацію, що склалася, розповіли в сюжеті "ICTV" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, в місті Славута, Хмельницької області склалася зовсім критична ситуація: в місцеве відділення, де роблять гемодіаліз пацієнтам з проблемами з нирками, почали доставляти хворих "китайським" вірусом.
У підсумку відділення переповнені, а людей з нирковою недостатністю відправляють в інші райони, а всіма пацієнтами в лікарні опікується один єдиний завідувач відділенням.
Більш того, у відділенні катастрофічно не вистачає бахіл, кисневих концентраторів, халатів і навіть каталок.
Раніше ми повідомляли, що українські лікарі почали флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.
Медики з усіх куточків країни публікують відеозвернення, в яких розповідають про свої зарплати та умови роботи.
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У разі відмови лікарі загрожують влаштувати національний страйк.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.