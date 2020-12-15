Украинские больницы столкнулись с катастрофической нехваткой персонала и медицинских средств



Как передает Politeka.net, о сложившееся ситуации рассказали в сюжете "ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Так, в городе Славута, Хмельницкой области сложилась вовсе критическая ситуация: в местное отделения, где делают гемодиализ пациентам с проблемами с почками, начали доставлять больных "китайским" вирусом.

В итоге отделения переполненные, а людей с почечной недостаточностью отправляют в другие районы, а всеми пациентами в больнице опекается один единственный заведующий отделением.

Более того, в отделении катастрофически не хватает бахил, кислородных концентраторов, халатов и даже каталок.



Ранее мы сообщали, что украинские врачи начли флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину.



Медики со всех уголков страны публикуют видеообращения, в которых рассказывают о своих зарплатах и условиях работы.

В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.





Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.