Украинские больницы столкнулись с катастрофической нехваткой персонала и медицинских средств
Как передает Politeka.net, о сложившееся ситуации рассказали в сюжете "ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в городе Славута, Хмельницкой области сложилась вовсе критическая ситуация: в местное отделения, где делают гемодиализ пациентам с проблемами с почками, начали доставлять больных "китайским" вирусом.
В итоге отделения переполненные, а людей с почечной недостаточностью отправляют в другие районы, а всеми пациентами в больнице опекается один единственный заведующий отделением.
Более того, в отделении катастрофически не хватает бахил, кислородных концентраторов, халатов и даже каталок.
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Ранее мы сообщали, что украинские врачи начли флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину.
Медики со всех уголков страны публикуют видеообращения, в которых рассказывают о своих зарплатах и условиях работы.
В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.