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Українці зможуть повернути більш-менш звичне життя, залишилося лише трохи почекати

В Україні коронавірус, а відповідно і карантин, ймовірно незабаром підуть на спад. Цьому повинна сприяти, перш за все, вакцинація населення. Також це пояснюється сезонністю вірусу.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, коронавірус в Україні піде на спад вже в лютому, коли друга хвиля досягне свого піку.

"Зараз у нас друга хвиля, яка почалася практично в серпні, і теоретично вона повинна досягти піку десь в кінці січня-початку лютого. А наступні 5-6 місяців ми будемо спостерігати падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде менше", - говорить Тарас Жиравецький.

За його словами, зараз спостерігається тенденція до наростання госпіталізації. Потім може бути так само, як і цього літа- орієнтовно два місяці легких, де буде мало випадків реєструватися і менше госпіталізацій. Але третя хвиля також буде, а вже після неї заживемо як раніше.

"У середині серпня, теоретично, повинна прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то в березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році повинен зникнути", — зазначив лікар.

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