Хочется верить, что так и будет...

Украинцы смогут вернуть более-менее привычную жизнь, осталось лишь немного подождать

В Украине коронавирус, а соответственно и карантин, вероятно вскоре пойдут на спад. Этому должна способствовать, прежде всего, вакцинация населения. Также это объясняется сезонностью вируса.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, коронавирус в Украине пойдет на спад уже в феврале, когда вторая волна достигнет своего пика.

"Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", — говорит Тарас Жиравецкий.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. Затем может быть так же, как и этим летом - ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций. Но третья волна также будет, а уже после нее заживем как раньше.

"В середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — отметил врач.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.