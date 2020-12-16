Курс валют в Україні 16 грудня прорветься на дно, гривня за підтримки Нацбанку розірве долар і євро
Як пише Politeka, таким є прогноз фахівців з національного регулятора.
Сьогодні "американці" з Бенджаміном Франкліном позбавлять 10,71 позиції. Гривня до полудня минулого дня примудрилася перекинути долар на 10,33, але потім йому вдалося згрупуватися і мінімізувати нові втрати.
Вартість євро також здивує падінням. Замість недавнього зростання, гривня» підріже крила " валюті, економісти говорять про 19,83 пункту.
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Курс валют в Україні 16 грудня:
100 доларів-2775,9 грн;
100 євро - 3368,97 грн.
Просяде на цьому тлі й російський рубль. Гривня "відкусить" від нього кілька пунктів, в результаті чого» дерев'яний " можна буде купити за 038169 грн.
До цього ми розповідали, що з перших днів грудня бензин та інше паливо для автомобілів почало стрімко дорожчати.
Якщо в листопаді ціни на українському ринку переглянули великі мережі заправок, то з початком зими їх накрутили й компанії економ-сегмента. Експерти пояснили причини стрибка і поділилися прогнозами на майбутнє.
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