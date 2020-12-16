Курс валют в Україні 16 грудня прорветься на дно, гривня за підтримки Нацбанку розірве долар і євро

Як пише Politeka, таким є прогноз фахівців з національного регулятора.

Сьогодні "американці" з Бенджаміном Франкліном позбавлять 10,71 позиції. Гривня до полудня минулого дня примудрилася перекинути долар на 10,33, але потім йому вдалося згрупуватися і мінімізувати нові втрати.

Вартість євро також здивує падінням. Замість недавнього зростання, гривня» підріже крила " валюті, економісти говорять про 19,83 пункту.

Курс валют в Україні 16 грудня:

100 доларів-2775,9 грн;

100 євро - 3368,97 грн.

Просяде на цьому тлі й російський рубль. Гривня "відкусить" від нього кілька пунктів, в результаті чого» дерев'яний " можна буде купити за 038169 грн.

До цього ми розповідали, що з перших днів грудня бензин та інше паливо для автомобілів почало стрімко дорожчати.

Якщо в листопаді ціни на українському ринку переглянули великі мережі заправок, то з початком зими їх накрутили й компанії економ-сегмента. Експерти пояснили причини стрибка і поділилися прогнозами на майбутнє.

Нагадавши, Долар після вихідних "озвіріє", курс валют від НБУ добив українців: що буде з гривнею

Як повідомляла Politeka, долар підбадьорить українців перед Новим роком, Грудень для гривні стане вирішальним

Також Politeka писала, що долар доб'є гривню остаточно, курс валют від НБУ різко змінився: чого чекати українцям