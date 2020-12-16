Курс валют в Украине 16 декабря прорвется на дно, гривна при поддержке Нацбанка разорвет доллар и евро
Как пишет Politeka, таким является прогноз специалистов из национального регулятора.
Сегодня «американцы» с Бенджамином Франклином лишат 10,71 позиций. Гривна к полудню прошлого дня умудрилась опрокинуть доллар на 10,33, но потом ему удалось сгруппироваться и минимизировать новые потери.
Стоимость евро также удивит падением. Вместо недавнего роста, гривна «подрежет крылья» валюте, экономисты говорят про 19,83 пункта.
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Курс валют в Украине 16 декабря:
100 долларов – 2775,9 грн;
100 евро – 3368,97 грн.
Просядет на этом фоне и российский рубль. Гривна «откусит» от него несколько пунктов, в результате чего «деревянный» можно будет купить за 038169 грн.
До этого мы рассказывали, что с первых дней декабря бензин и другое топливо для автомобилей начало стремительно дорожать.
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