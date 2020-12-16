Курс валют в Украине 16 декабря прорвется на дно, гривна при поддержке Нацбанка разорвет доллар и евро

Как пишет Politeka, таким является прогноз специалистов из национального регулятора.

Сегодня «американцы» с Бенджамином Франклином лишат 10,71 позиций. Гривна к полудню прошлого дня умудрилась опрокинуть доллар на 10,33, но потом ему удалось сгруппироваться и минимизировать новые потери.

Стоимость евро также удивит падением. Вместо недавнего роста, гривна «подрежет крылья» валюте, экономисты говорят про 19,83 пункта.

Курс валют в Украине 16 декабря:

100 долларов – 2775,9 грн;

100 евро – 3368,97 грн.

Просядет на этом фоне и российский рубль. Гривна «откусит» от него несколько пунктов, в результате чего «деревянный» можно будет купить за 038169 грн.

До этого мы рассказывали, что с первых дней декабря бензин и другое топливо для автомобилей начало стремительно дорожать.

Если в ноябре цены на украинском рынке пересмотрели крупные сети заправок, то с началом зимы их взвинтили и компании эконом-сегмента. Эксперты объяснили причины скачка и поделились прогнозами на будущее.

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