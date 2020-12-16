Фотомодель і актриса Тілан Блондо, яку з дитинства називають найкрасивішою дівчинкою в світі, ощасливила фанатів новим фото

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе в гримерці.

Так, модель продемонструвала, що у неї під курткою, вірутозно довівши публіку до екстазу. Дівчина позувала в чорному топі, блиснувши соковитими "персиками", що трохи виринули з тісної тканини, і синіх джинсах з високою талією.

Тілан розпустила волосся і натягнула кепку, здивувавши ніжними рисами обличчя.

Користувачі засипали юну красуню компліментами:

"Я люблю тебе дорога ❤️"

"допінг"

"Боже, це гарний стиль 😍 😍 🔥 🔥 "

"Ідеально навіть в пальто ахах ❤️❤️"

"Завжди така красива 🤩 мені це подобається"

"❤️ти щось особливе"

"Кажуть, що одяг покращує зовнішній вигляд людини, але для вас це навпаки, ви робите одяг краще 😍"

Раніше ми повідомляли, Тілан приголомшила фанатів зміною іміджу. Швидше за все, модель фотографувалася в перуці. Так, замість звичних довгих локонів Блондо, що стояла перед дзеркалом в розтягнутому реглані з яскравим принтом, засвітила коротку стрижку.

Варто відзначити, публіка виявилася розчарованою.

"Боже, навіщо ти це зробила?", "навіщо ти підстриглася - у тебе було чудове довге волосся", "схожа на Наталі Портман з Леона", "якщо чесно – мені це не дуже подобається", "чорт – та ти ж Наталі Портман з Леона!", "Не вірю, що ти реально зробила це", «ну що за Матильда», - коментували в мережі.

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