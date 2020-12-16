Фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, осчастливила фанатов новым фото
Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в гримерке.
Так, модель продемонстрировала, что у нее под курткой, вирутозно доведя публику до экстаза. Девушка позировала в черном топе, сверкнув сочными "персиками", что немного вынырнули из тесной ткани, и синих джинсах с высокой талией.
Тилан распустила волосы и натянула кепку, изумив нежными чертами лица.
Пользователи засыпали юную красотку комплиментами:
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"Я люблю тебя дорогая ❤️"
"допинг"
"Боже, это красивый стиль😍😍🔥🔥"
"Идеально даже в пальто ахах ❤️❤️"
"Всегда такая красивая 🤩 мне это нравится"
"❤️ ты что-то особенное"
"Говорят, что одежда улучшает внешний вид человека, но для вас это наоборот, вы делаете одежду лучше 😍"
Ранее мы сообщали, Тилан огорошила фанатов сменой имиджа. Скорее всего, модель фотографировалась в парике. Так, вместо привычных длинных локонов Блондо, стоявшая перед зеркалом в растянутом реглане с ярким принтом, засветила короткую стрижку.
Стоит отметить, публика оказалась разочарованной.
«Боже, зачем ты это сделала?», «зачем ты подстриглась – у тебя были великолепные длинные волосы», «похожа на Натали Портман из Леона», «если честно – мне это не слишком нравится», «черт – да ты же Натали Портман из Леона!», «не верю, что ты реально сделала это», «ну что за Матильда», - комментировали в Сети.
Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.
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