Фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, осчастливила фанатов новым фото

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в гримерке.

Так, модель продемонстрировала, что у нее под курткой, вирутозно доведя публику до экстаза. Девушка позировала в черном топе, сверкнув сочными "персиками", что немного вынырнули из тесной ткани, и синих джинсах с высокой талией.

Тилан распустила волосы и натянула кепку, изумив нежными чертами лица.

Пользователи засыпали юную красотку комплиментами:

"Я люблю тебя дорогая ❤️"

"допинг"

"Боже, это красивый стиль😍😍🔥🔥"

"Идеально даже в пальто ахах ❤️❤️"

"Всегда такая красивая 🤩 мне это нравится"

"❤️ ты что-то особенное"

"Говорят, что одежда улучшает внешний вид человека, но для вас это наоборот, вы делаете одежду лучше 😍"

Ранее мы сообщали, Тилан огорошила фанатов сменой имиджа. Скорее всего, модель фотографировалась в парике. Так, вместо привычных длинных локонов Блондо, стоявшая перед зеркалом в растянутом реглане с ярким принтом, засветила короткую стрижку.

Стоит отметить, публика оказалась разочарованной.

«Боже, зачем ты это сделала?», «зачем ты подстриглась – у тебя были великолепные длинные волосы», «похожа на Натали Портман из Леона», «если честно – мне это не слишком нравится», «черт – да ты же Натали Портман из Леона!», «не верю, что ты реально сделала это», «ну что за Матильда», - комментировали в Сети.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.

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