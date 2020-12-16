17 грудня православні вшановують пам'ять святої Варвари Іліопольської

У цей день люди моляться святій Варварі про те, щоб уникнути раптової смерті, за померлих без прийняття причастя і сповіді, за дітей і про зцілення від різних хвороб.

Крім того, мученицю називали своєю заступницею всі жінки, особливо вагітні, які просили її про здоров'я для себе і дитини.



Традиції на День святої Варвари

Переважно це свято відзначали жінки, які традиційно молилися святій про послання здоров'я дітям і захист від несправедливості з боку чоловіків і свекрух.

У цей день дівчата готували вареники з маком або сиром, серед яких обов'язково повинні бути і "пірхуни" - заправлені борошном.

Що не можна робити на День святої Варвари

У цей день дівчатам і жінкам не заведено займатися домашніми справами і заборонено прясти.

Також заборонялося прати, білити і місити глина.

Прикмети на Варварин день

Якщо на день святої Варвари тепло, то можна очікувати хороший урожай льону.

Якщо Захід яскравий і насичений, то погода буде сонячна і ясна.

Якщо на вулиці мороз сильний, то протримається він ще довгий час.

На Варварин день завжди мороз, дороги і мости льодом покриються.

Раніше ми повідомляли, що згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, в 2021 році українців чекає 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.