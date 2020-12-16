17 грудня православні вшановують пам'ять святої Варвари Іліопольської
У цей день люди моляться святій Варварі про те, щоб уникнути раптової смерті, за померлих без прийняття причастя і сповіді, за дітей і про зцілення від різних хвороб.
Крім того, мученицю називали своєю заступницею всі жінки, особливо вагітні, які просили її про здоров'я для себе і дитини.
Традиції на День святої Варвари
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Переважно це свято відзначали жінки, які традиційно молилися святій про послання здоров'я дітям і захист від несправедливості з боку чоловіків і свекрух.
У цей день дівчата готували вареники з маком або сиром, серед яких обов'язково повинні бути і "пірхуни" - заправлені борошном.
Що не можна робити на День святої Варвари
- У цей день дівчатам і жінкам не заведено займатися домашніми справами і заборонено прясти.
- Також заборонялося прати, білити і місити глина.
Прикмети на Варварин день
- Якщо на день святої Варвари тепло, то можна очікувати хороший урожай льону.
- Якщо Захід яскравий і насичений, то погода буде сонячна і ясна.
- Якщо на вулиці мороз сильний, то протримається він ще довгий час.
- На Варварин день завжди мороз, дороги і мости льодом покриються.
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