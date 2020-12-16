17 декабря православные чтут память святой Варвары Илиопольской
В этот день люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти, за умерших без принятия причастия и исповеди, за детей и об исцелении от различных болезней.
Кроме того, мученицу называли своей заступницей все женщины, особенно беременные, просившие ее о здоровье для себя и ребенка.
Традиции на День святой Варвары
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Преимущественно этот праздник отмечали женщины, которые традиционно молились святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей.
В этот день девушки готовили вареники с маком или сыром, среди которых обязательно должны быть и "пирхуны" - заправленные мукой.
Что нельзя делать на День святой Варвары
- В этот день девушкам и женщинам не принято заниматься домашними делами и запрещено прясть.
- Также воспрещалось стирать, белить и месить глину.
Приметы на Варварин день
- Если на день святой Варвары тепло, то можно ожидать хороший урожай льна.
- Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.
- Если на улице мороз сильный, то продержится он еще долгое время.
- На Варварин день всегда мороз, дороги и мосты льдом покроются.
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