17 декабря православные чтут память святой Варвары Илиопольской

В этот день люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти, за умерших без принятия причастия и исповеди, за детей и об исцелении от различных болезней.

Кроме того, мученицу называли своей заступницей все женщины, особенно беременные, просившие ее о здоровье для себя и ребенка.



Традиции на День святой Варвары

Преимущественно этот праздник отмечали женщины, которые традиционно молились святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей.

В этот день девушки готовили вареники с маком или сыром, среди которых обязательно должны быть и "пирхуны" - заправленные мукой.

Что нельзя делать на День святой Варвары

В этот день девушкам и женщинам не принято заниматься домашними делами и запрещено прясть.

Также воспрещалось стирать, белить и месить глину.

Приметы на Варварин день

Если на день святой Варвары тепло, то можно ожидать хороший урожай льна.

Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

Если на улице мороз сильный, то продержится он еще долгое время.

На Варварин день всегда мороз, дороги и мосты льдом покроются.

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