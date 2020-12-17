Відома модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret показала себе на пляжі
Зірка цього разу позувала в бікіні на мотузочках, стоячи біля на пляжі біля дерева. Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина заманювала спокусливим виглядом і зовсім не соромилася показати себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Любов в моєму серці починається в моїх очах, вогонь в моїй душі", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Найкрасивіша", " Красиво всередині і зовні!", "Як завжди шикарно!", "Чудова ! Я хочу тебе сфотографувати", "Красива жінка, я люблю тебе"," чудова картина"," Супер чудово"," чудова богиня"," Різдвяні любовні енергетичні флюїди - це щасливий святковий дух всі дні і скрізь"," абсолютно приголомшливо і дуже красиво","як веселка, яка чарівним чином проявляється в різнокольорових тонах, заворожує і доставляє радість, така прекрасна жінка".
Повідомлялося, що бразильська модель Алессандра Амбросіо приголомшила несподіваним талантом.
Так, Алессандра в мікро-бікіні світло-рожевого відтінку і в капітанському кашкеті майстерно керувала яхтою, вміло схопившись за штурвал.
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