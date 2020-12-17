Известная модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret показала себя на пляже

Звезда в этот раз позировала в бикини на веревочках, стоя у на пляже у дерева. Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в объектив камеры. Девушка завлекала соблазнительным видом и совсем не стеснялась показать себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь в моем сердце начинается в моих глазах, огонь в моей душе", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая красивая", "Красиво внутри и снаружи!", "Как всегда шикарно!", "Замечательная ! Я хочу тебя сфотографировать", "Красивая женщина, я люблю тебя", "Великолепная картина", "Супер великолепно", "Великолепная богиня", "Рождественские любовные энергетические флюиды - это счастливый праздничный дух все дни и везде", "Совершенно потрясающе и очень красиво", "Как радуга, которая волшебным образом проявляется в разноцветных тонах, завораживает и доставляет радость, так прекрасна женщина".

Сообщалось, что бразильская модель Алессандра Амбросио ошеломила неожиданным талантом.

Так, Алессандра в микро-бикини светло-розового оттенка и в капитанской фуражке мастерски управляла яхтой, умело схватившись за штурвал.

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