Багатьом українцям доведеться більше платити за комуналку через урізаний бюджет на субсидії

Як пише Politeka.net, у 2021 році заклали всього 36,6 мільярдів гривень на допомогу по комуналці, порівняно з 2020 роком сума менша на 400 мільйонів. Такі цифри містяться в проекті закону про Держбюджет, який Верховна Рада прийняла 15 грудня.

Наступного року Кабінет Міністрів готується збільшити тарифи на електроенергію і ввести абонплату на водопостачання, водовідведення, вивезення сміття. Крім того, постачальники змушені щомісяця переглядати тарифи на газ через зростання цін в Європі. А поки суми в платіжках будуть рости, все менше і менше громадян зможуть отримувати субсидію.

Ймовірно, уряд не зможе забезпечити фінансову допомогу всім нужденним і змінить правила нарахування виплат. Приміром, незабаром після карантину замість 15% доходу доведеться віддати 20% від доходу сім'ї, або влада зменшить розмір допомоги, щоб грошей вистачило більшій кількості споживачів.

У 2021 році набуде чинності постанова Кабміну "про спрощений порядок надання субсидії", згідно з якою соцслужби почнуть ретельно перевіряти одержувачів і людей, які намагаються оформити виплати, порівнюючи інформацію їх різних реєстрів - в хід підуть бази даних Мінсоцполітики, МВС, Мін'юсту та інших відомств.

Якщо спливуть грубі порушення, громадяни не тільки втратять фінансову допомогу, а й будуть змушені повернути вже виділені їм гроші. Інформацію обіцяють збирати дуже швидко і регулярно оновлювати дані. Таким чином у Кабміні розраховують відсіяти українців, які отримують субсидії незаконно.

Нагадаємо, що українцям доведеться декларувати доходи, контроль за субсидіями посилюється «" будь-які виплати, отримані…»

Як повідомляла Politeka, субсидії в Україні по-новому: у кого можуть відняти, "якщо у одержувача є..."

Також Politeka писала, що Комуналка рекордно подорожчала: які цифри прийшли в платіжках і хто з українців заплатив найбільше.