Відома модель Еллен Сантана, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про характер

На фото Еллен позує в светрі і без штанів. Трусиків на красуні теж не було видно, але це зовсім Сантану не бентежило. Дівчина спокусливо вигнулася і виблискувала апетитними ніжками на ліжку. Кадри вийшли дуже спекотними і розбурхують фантазію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона як вітер, але бережися

У будь - який момент може перетворитися на ураган", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Прекрасна і досконала муза, потужне чарівність спокусливою брюнетки", "Красиво чудово і дуже гаряче"," Доброго ранку, Еллен, ти прекрасно виглядаєш", " Моя прекрасна і улюблена Еллен !!!", "Красива жінка", "Принцеса".

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Чері блиснула достоїнствами в незвичайній піжамі-коротеньких червоних шортиках з малюнками чоловічків в костюмах, білій майці без рукавів і червоній шапці Санта-Клауса, на радість фанатів.

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