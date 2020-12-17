Известная модель Эллен Сантана, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о характере

На фото Эллен позирует в свитере и без штанов. Трусиков на красотке тоже не было видно, но это совсем Сантану не смущало. Девушка соблазнительно выгнулась и сверкала аппетитными ножками на кровати. Кадры получились очень жаркими и будоражащими фантазию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она как ветер, но берегись

В любой момент может превратиться в ураган", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Прекрасная и совершенная муза, мощное очарование соблазнительной брюнетки", "Красиво замечательно и очень горячо", "Доброе утро, Эллен, ты прекрасно выглядишь", "Моя прекрасная и любимая Эллен !!!", "Красивая женщина", "Принцесса".

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