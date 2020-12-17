Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, посвітила бюстом без білизни у відвертому топіку

Модель зараз живе в США, звідки ділиться спекотними знімками, граючи з фантазіями своїх шанувальників, пише Politeka.net. Фото зірки розлітаються мережею.

Так, в одній з фан-груп з'явився знімок Анастасії в рожевому топіку і тісних джинсах. Модель не одягла ліфчика, що не можна було не помітити, адже крізь тканину проглядалося найінтимніше.

Топік тримався на найтонших бретельках, які впивалися в тіло. Великий бюст ідеально виглядав в настільки розпусному одязі.

Тісні джинси обтягнули красиві стегна знаменитості.

Вигин талії і стегон був бездоганним, від уваги не йшло, що талія дуже тонка.

Завершили образ стильні окуляри та інші аксесуари.

У такому вигляді красуня позувала біля дорогої машини.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного в бік спокусниці.

"Дівчина з шикарною фігурою", - написав один із коментаторів.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла білу сукню з красивими рожевими квітами. Величезне декольте, з якого виставився бюст, притягувало погляд.

Модель приспустила тонку бретельку наряду з плечей, додаючи образу пікантності. Вона розпустила хвилясте волосся і опустила очі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в темному топіку з великим декольте і без білизни. Образ Анастасія доповнила джинсами і бейсболкою, з-під якої можна побачити шикарне волосся. Красуня стояла в оранжереї біля квіточок, додаючи кадру особливої ніжності.

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