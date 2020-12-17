Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, посветила бюстом без белья в откровенном топике
Модель сейчас живет в США, откуда делится жаркими снимками, играя с фантазиями своих поклонников, пишет Politeka.net. Фото звезды разлетаются по сети.
Так, в одной из фан-групп появился снимок Анастасии в розовом топике и тесных джинсах. Модель не надела лифчика, что нельзя было не заметить, ведь сквозь ткань проглядывалось самое интимное.
Топик держался на тончайших бретельках, которые впивались в тело. Большой бюст идеально смотрелся в столь развратной одежде.
Тесные джинсы обтянули красивые бедра знаменитости.
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Изгиб талии и бедер был безупречным, от внимания не уходило, что талия очень тонкая.
Завершили образ стильные очки и другие аксессуары.
В таком виде красотка позировала возле дорогой машины.
За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного в сторону соблазнительницы.
"Девушка с шикарной фигурой", - написал один из комментаторов.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела белое платье с красивыми розовыми цветами. Огромное декольте, из которого выставился бюст, притягивало взгляд.
Модель приспустила тонкую бретельку наряда с плеч, прибавляя образу пикантности. Она распустила волнистые волосы и опустила глаза.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в темном топике с большим декольте и без белья. Образ Анастасия дополнила джинсами и бейсболкой, из-под которой можно увидеть шикарные волосы. Красотка стояла в оранжерее возле цветочков, добавляя кадру особой нежности.
Напомним, русская Кардашьян показала аппетитные формы в откровенном купальнике
А еще Politeka писала, что русская Кардашьян впечатлила размерами своего "знаменитого" орешка, трусиков не видно
Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян посветила своим жарким искушением в космическом декольте до пупка