Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, посветила бюстом без белья в откровенном топике

Модель сейчас живет в США, откуда делится жаркими снимками, играя с фантазиями своих поклонников, пишет Politeka.net. Фото звезды разлетаются по сети.

Так, в одной из фан-групп появился снимок Анастасии в розовом топике и тесных джинсах. Модель не надела лифчика, что нельзя было не заметить, ведь сквозь ткань проглядывалось самое интимное.

Топик держался на тончайших бретельках, которые впивались в тело. Большой бюст идеально смотрелся в столь развратной одежде.

Тесные джинсы обтянули красивые бедра знаменитости.

Изгиб талии и бедер был безупречным, от внимания не уходило, что талия очень тонкая.

Завершили образ стильные очки и другие аксессуары.

В таком виде красотка позировала возле дорогой машины.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного в сторону соблазнительницы.

"Девушка с шикарной фигурой", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела белое платье с красивыми розовыми цветами. Огромное декольте, из которого выставился бюст, притягивало взгляд.

Модель приспустила тонкую бретельку наряда с плеч, прибавляя образу пикантности. Она распустила волнистые волосы и опустила глаза.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в темном топике с большим декольте и без белья. Образ Анастасия дополнила джинсами и бейсболкой, из-под которой можно увидеть шикарные волосы. Красотка стояла в оранжерее возле цветочков, добавляя кадру особой нежности.

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