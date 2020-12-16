Обірвалося життя українського лікаря, який врятував сотні життів

Як передає Politeka.net, про це повідомили блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

Медику було всього 65 років.

"Друзі, це відомий лікар-травматолог з Броварів, Володимир Новіков. На превеликий жаль, кілька тижнів тому Володимир Миколайович помер від ускладнень викликаних вірусом", - повідомив блогер.

Спочатку він лікувався вдома, але через деякий час його стан погіршився і справа дійшла до госпіталізації.

"Незважаючи на всі зусилля колег, 17 листопада серце лікаря зупинилося. Багато років Володимир Новіков працював у центральній районній Броварській лікарні. Він поставив на ноги і подарував повноцінне життя сотням вдячних пацієнтів. У нього залишилася дружина, яка працює терапевтом і діти", - поділився Шнайдер.



Блогер захопився роботою всіх українських медиків.





"Я хочу висловити своє щире захоплення їх мужності і неймовірній силі духу. Я хочу висловити своє щире захоплення їх безстрашності і сміливості. Для мене вони не просто герої, вони наші ангели-хранителі в білих халатах. А Володимиру Миколайовичу світла і вічна пам'ять. Спіть спокійно, Доктор", - підсумував блогер.