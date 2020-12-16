Обірвалося життя українського лікаря, який врятував сотні життів
Як передає Politeka.net, про це повідомили блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Медику було всього 65 років.
Блогер захопився роботою всіх українських медиків.
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Раніше ми повідомляли, що українські лікарі почали флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.
Медики з усіх куточків країни публікують відеозвернення, в яких розповідають про свої зарплати та умови роботи.
У разі відмови лікарі загрожують влаштувати національний страйк.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.