Обірвалося життя українського лікаря, який врятував сотні життів

Як передає Politeka.net, про це повідомили блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

Медику було всього 65 років.

"Друзі, це відомий лікар-травматолог з Броварів, Володимир Новіков. На превеликий жаль, кілька тижнів тому Володимир Миколайович помер від ускладнень викликаних вірусом", - повідомив блогер.

Спочатку він лікувався вдома, але через деякий час його стан погіршився і справа дійшла до госпіталізації.
"Незважаючи на всі зусилля колег, 17 листопада серце лікаря зупинилося. Багато років Володимир Новіков працював у центральній районній Броварській лікарні. Він поставив на ноги і подарував повноцінне життя сотням вдячних пацієнтів. У нього залишилася дружина, яка працює терапевтом і діти", - поділився Шнайдер.

Блогер захопився роботою всіх українських медиків.

"Я хочу висловити своє щире захоплення їх мужності і неймовірній силі духу. Я хочу висловити своє щире захоплення їх безстрашності і сміливості. Для мене вони не просто герої, вони наші ангели-хранителі в білих халатах. А Володимиру Миколайовичу світла і вічна пам'ять. Спіть спокійно, Доктор", - підсумував блогер.

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Раніше ми повідомляли, що українські лікарі почали флешмоб з вимогою збільшити витрати на медицину.

Медики з усіх куточків країни публікують відеозвернення, в яких розповідають про свої зарплати та умови роботи.

У разі відмови лікарі загрожують влаштувати національний страйк.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.