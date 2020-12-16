Оборвалась жизнь украинского врача, который спас сотни жизней
Как передает Politeka.net, об этом сообщили блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Медику было всего 65 Лет.
Блогер восхитился работой всех украинских медиков.
Роскошная мама Дженнифер Лопес ошеломила молодым видом в свои 75 лет: «Можно и поскромнее…»
Морозы до -16 и дожди ударят по украинцам, погода готовит новые пытки после гололеда: "С 14 декабря..."
Лободу со скандалом выгнали с концерта в России, кадры просочились в сеть: "Мы отказали ей из-за..."
В Сеть попало видео с женой-красоткой Олега Винника, как выглядит несравненная Таюне: "До слез..."
Ранее мы сообщали, что украинские врачи начли флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину.
Медики со всех уголков страны публикуют видеообращения, в которых рассказывают о своих зарплатах и условиях работы.
В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.