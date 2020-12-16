Оборвалась жизнь украинского врача, который спас сотни жизней

Как передает Politeka.net, об этом сообщили блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

Медику было всего 65 Лет.

"Друзья, это известный врач-травматолог из Броваров, Владимир Новиков. К огромному сожалению, несколько недель назад Владимир Николаевич скончался от осложнений вызванных вирусом", - сообщил блогер.

Сначала он лечился дома, но спустя некоторое время его состояние ухудшилось и дело дошло до госпитализации.

"Несмотря на все усилия коллег, 17 ноября сердце врача остановилось. Много лет Владимир Новиков работал в центральной районной Броварской Больнице. Он поставил на ноги и подарил полноценную жизнь сотням благодарных пациентов. У него осталась жена, которая работает терапевтом и дети", - поделился Шнайдер.



Блогер восхитился работой всех украинских медиков.





"Я хочу выразить своё искреннее восхищение их мужеству и неимоверной силе духа. Я хочу выразить своё искреннее восхищение их бесстрашию и смелости. Для меня они не просто герои, они наши ангелы-хранители в белых халатах. А Владимиру Николаевичу светлая и вечная память. Спите спокойно, Доктор", - подытожил блогер.