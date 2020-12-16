Оборвалась жизнь украинского врача, который спас сотни жизней

Как передает Politeka.net, об этом сообщили блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

Медику было всего 65 Лет.

"Друзья, это известный врач-травматолог из Броваров, Владимир Новиков. К огромному сожалению, несколько недель назад Владимир Николаевич скончался от осложнений вызванных вирусом", - сообщил блогер.

Сначала он лечился дома, но спустя некоторое время его состояние ухудшилось и дело дошло до госпитализации.
"Несмотря на все усилия коллег, 17 ноября сердце врача остановилось. Много лет Владимир Новиков работал в центральной районной Броварской Больнице. Он поставил на ноги и подарил полноценную жизнь сотням благодарных пациентов. У него осталась жена, которая работает терапевтом и дети", - поделился Шнайдер.

Блогер восхитился работой всех украинских медиков.

"Я хочу выразить своё искреннее восхищение их мужеству и неимоверной силе духа. Я хочу выразить своё искреннее восхищение их бесстрашию и смелости. Для меня они не просто герои, они наши ангелы-хранители в белых халатах. А Владимиру Николаевичу светлая и вечная память. Спите спокойно, Доктор", - подытожил блогер.

Популярные статьи сейчас

Роскошная мама Дженнифер Лопес ошеломила молодым видом в свои 75 лет: «Можно и поскромнее…»

Морозы до -16 и дожди ударят по украинцам, погода готовит новые пытки после гололеда: "С 14 декабря..."

Лободу со скандалом выгнали с концерта в России, кадры просочились в сеть: "Мы отказали ей из-за..."

В Сеть попало видео с женой-красоткой Олега Винника, как выглядит несравненная Таюне: "До слез..."
Показать еще

Ранее мы сообщали, что украинские врачи начли флешмоб с требованием увеличить расходы на медицину.

Медики со всех уголков страны публикуют видеообращения, в которых рассказывают о своих зарплатах и условиях работы.

В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.