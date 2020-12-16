Знаменитий шеф-кухар і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво виявився талановитий не тільки в кулінарії
Як передає Politelka.net, 48-річний ресторатор опублікував свіжі відео в своєму мікроблозі в Instagram, якими дуже здивував публіку (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).
Так, Ектор вирішив показати себе з несподіваного боку. Шеф-кухар похвалився відмінним почуттям гумору.
В одному з відео роздягнений Хіменес-Браво вибіг в під'їзд, загорнувшись в плед, з рушником на голові і собачкою під пахвою. Зірка не втримався, щоб не подивитися, як бурхливо скандалять сусіди. Молодий чоловік нібито розорався на свою кохану прямо перед Ектором: "Іди, звідки прийшла зі своїм шмоттям всім! Давай, йди звідси!"
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"Коли життя у сусідів цікавіше, ніж у тебе, - підписав кадри ресторатор і додав: Поки ми всі чекаємо суботи і нового ефіру, в якому учасники отримають кітеля, тримайте від мене добірку відео! 🎥 Сміх завжди допомагає мені впоратися з труднощами і перевтомою! Беріть і собі на замітку 📒"
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Ектор, ти прекрасний 🤣 🤣 🤣"
"Прям несподівано що ви такий веселий"
"це щось 🙈 🤗 "
"😅Ви такий смішний з совком, прикольне відео 😍"
"Ектор в підодіяльник вліз😁 😆. Круто, весело"
"Це незрівнянно 😂 👍 "
"Життєво👍!!! Браво!!!"
"Який ви кумедний, дивлюся Майстер-шеф професіонала і в Інстаграмі ви у мене одночасного. Як в мультику "Простоквашино" вашу маму і тут і там показують 😂 😂 "
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