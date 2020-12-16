Знаменитый шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво оказался талантлив не только в кулинарии

Как передает Politelka.net, 48-летний ресторатор опубликовал свежие видео в своем микроблоге в Инстаграм, которыми очень удивил публику (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).

Так, Эктор решил показать себя с неожиданной стороны. Шеф-повар похвастался отменным чувством юмора.

В одном из видео раздетый Хименес-Браво выбежал в подъезд, завернувшись в плед, с полотенцем на голове и собачкой под мышкой. Звезда не удержался, чтобы не посмотреть, как бурно скандалят соседи. Молодой человек якобы разорался на свою возлюбленную прямо перед Эктором: "Иди, откуда пришла со своим шмотьем всем! Давай, иди отсюда!"

"Когда жизнь у соседей интереснее, чем у тебя, - подписал кадры ресторатор и добавил: Пока мы все ждем субботы и нового эфира, в котором участники получат кителя, держите от меня подборку видео! 🎥 Смех всегда помогает мне справиться с трудностями и переутомлением! Берите и себе на заметку 📒"

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Эктор, ты прекрасный 🤣🤣🤣"

"Прям неожиданно что вы такой веселый 🤣"

"это что-то🙈🤗"

"😅 Вы такой смешной с совком, прикольное видео 😍"

"Эктор в пододеяльник влез😁😆. Круто, весело"

"Это бесподобно 😂👍"

"Жизненно👍!!! Браво!!!"

"Какой вы забавный, смотрю мастер - шеф профессионала и в Инстаграмме вы у меня одновременного.Как в мультике "Простоквашино" вашу маму и тут и там показывают 😂😂"