Знаменитый шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво оказался талантлив не только в кулинарии
Как передает Politelka.net, 48-летний ресторатор опубликовал свежие видео в своем микроблоге в Инстаграм, которыми очень удивил публику (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).
Так, Эктор решил показать себя с неожиданной стороны. Шеф-повар похвастался отменным чувством юмора.
В одном из видео раздетый Хименес-Браво выбежал в подъезд, завернувшись в плед, с полотенцем на голове и собачкой под мышкой. Звезда не удержался, чтобы не посмотреть, как бурно скандалят соседи. Молодой человек якобы разорался на свою возлюбленную прямо перед Эктором: "Иди, откуда пришла со своим шмотьем всем! Давай, иди отсюда!"
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"Когда жизнь у соседей интереснее, чем у тебя, - подписал кадры ресторатор и добавил: Пока мы все ждем субботы и нового эфира, в котором участники получат кителя, держите от меня подборку видео! 🎥 Смех всегда помогает мне справиться с трудностями и переутомлением! Берите и себе на заметку 📒"
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Эктор, ты прекрасный 🤣🤣🤣"
"Прям неожиданно что вы такой веселый 🤣"
"это что-то🙈🤗"
"😅 Вы такой смешной с совком, прикольное видео 😍"
"Эктор в пододеяльник влез😁😆. Круто, весело"
"Это бесподобно 😂👍"
"Жизненно👍!!! Браво!!!"
"Какой вы забавный, смотрю мастер - шеф профессионала и в Инстаграмме вы у меня одновременного.Как в мультике "Простоквашино" вашу маму и тут и там показывают 😂😂"
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