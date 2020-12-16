Зірка показала все в деталях

Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд блиснула формами в напівпрозорому боді

Модель нерідко радує шанувальників, показуючи свої шикарні частини тіла без білизни, пише Politeka.net. Ебі цього разу знову похвалилася формами, які гідні заздрості.

Зірка одягла прозоре боді з довгим декольте до пупка, величезний бюст виставився з одягу і вражав своїм об'ємом.

Красиві груди і тонка талія з плоским животом виглядали просто приголомшливо. Завдяки сміливому крою боді, стали видні пружні сідниці Ебі, які вражали своєю красою.

Зірка взула довгі лакові ботфорти, кінчики яких стирчали на фото.

На шиї моделі блищав золотий чокер. Зірка розпустила довге волосся, її очі і губи були відкриті.

Гарний макіяж підкреслив красу моделі.

"Зберігайте спокій і захоплюйтеся красою @abigailratchford 🥰❤️😍 вона, на мій погляд, найкрасивіша жінка на планеті 😍😍😍", - написав автор поста в фан-групі.

За 13 годин пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік розкішної дівчини багато приємних повідомлень.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд показала досконалі форми, поставши в одних маленьких трусиках. Завдяки розмірам білизни відкрилися види на пружні сідниці.

Тонкі лямки трусиків натягнулися на розкішному тілі, впиваючись в нього. Також на зірці виблискував красивий чокер. Частина тіла була захована за смугастою шторкою.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд вирішила поділитися тематичним постом, привітавши шанувальників з наступаючими святами і постав перед ними в зухвалому вигляді. Модель одягла червону білизну з мережив, а також червону шапку Санта-Клауса, яка гармонійно виглядала разом з кольором її ліфа.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"