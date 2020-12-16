Звезда показала все в деталях

Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула формами в полупрозрачном боди

Модель нередко радует поклонников, показывая свои шикарные части тела без белья, пишет Politeka.net. Эби в этот раз снова похвасталась формами, которые достойны зависти.

Звезда надела прозрачное боди с длинным декольте до пупка, огромный бюст выставился из одежды и поражал своим объемом.

Красивая грудь и тонкая талия с плоским животом смотрелись просто потрясающе. Благодаря смелому крою боди, стали видны упругие ягодицы Эби, которые поражали своей красотой.

Звезда обула длинные лаковые ботфорты, кончики которых торчали на фото.

На шее модели блестел золотой чокер. Звезда распустила длинные волосы, ее глаза и губы были открыты.

Красивый макияж подчеркнул красоту модели.

"Сохраняйте спокойствие и восхищайтесь красотой @abigailratchford 🥰❤️😍 она, на мой взгляд, самая красивая женщина на планете 😍😍😍", - написал автор поста в фан-группе.

За 13 часов пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону роскошной девушки много приятных сообщений.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд показала совершенные формы, представ в одних маленьких трусиках. Благодаря размерам белья приоткрылись виды на упругие ягодицы.

Тонкие лямки трусиков натянулись на роскошном теле, впиваясь в него. Также на звезде сверкал красивый чокер. Часть тела была спрятана за полосатой шторкой.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд решила поделиться тематическим постом, поздравив поклонников с наступающими праздниками и представ перед ними в дерзком виде. Модель надела красное белье из кружев, а также красную шапку Санта-Клауса, которая гармонично смотрелась вместе с цветом ее лифа.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"