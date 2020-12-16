Йому було всього 27...

У Дніпрі помер 27-річний онкохірург

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook сторінці Дніпропетровського онкологічного диспансеру.



Воловецький Антон Андрійович запам'ятався колегам як досвідчений і порядний фахівець.

"Колектив Дніпровського обласного онкологічного диспансеру висловлює глибоке співчуття рідним і близьким. Ми всі втратили досвідченого і кваліфікованого фахівця, інтелігентного і чуйного людини, життєвий шлях якого є зразком людської гідності і Порядності. Він до останніх днів був вірний своєму покликанню-порятунку життя і здоров'я людей", - йдеться в повідомленні.

Українці в коментарях розділили горе колег і рідних Андрія.

"Світла і пам'ять! Царство Небесне. Немислимо, коли втрачаємо таких молодих і кращих. Глибокі співчуття!", "Страшно... Боляче... Немислимо, коли йдуть діти. Світла пам'ять і співчуття рідним", "Співчуваю родині і рідним! Царство небесне і вічна пам'ять. Немає більшого горя, ніж ховати дітей!", - писали небайдужі українці.







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